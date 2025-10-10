menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Basket » Format Pemain Asing di IBL 2026 Diubah, 3 Pemain Bisa Dimainkan Bersamaan

Format Pemain Asing di IBL 2026 Diubah, 3 Pemain Bisa Dimainkan Bersamaan

Format Pemain Asing di IBL 2026 Diubah, 3 Pemain Bisa Dimainkan Bersamaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pebasket naturalisasi Anthony Beane Jr saat berlaga pada ajang IBL 2025 bersama Pelita Jaya di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta. Foto: Dokumentasi IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Format pemain asing untuk IBL 2026 mengalami perubahan komposisi.

Sesuai dengan aturan baru, masing-masing tim boleh merekrut tiga pemain asing dan memainkannya bersamaan di lapangan.

Kriteria pemain asing yang direkrut yakni dua memiliki batas maksimal tinggi badan hanya 200 cm.

Baca Juga:

Lalu, satu lagi pemain yang direkrut yaitu tanpa batasan tinggi badan.

Regulasi itu sejatinya membuat tim-tim bisa merekrut pemain di luar heritage atau naturalisasi yang selama ini distribusinya kurang merata.

Aspek lain yang menjadi perhatian utama adalah penerapan salary cap bagi pemain asing.

Baca Juga:

Pada musim depan IBL menetapkan batas gaji maksimum untuk tiga pemain asing sebesar USD 30.000 per bulan.

Kebijakan tersebut dirancang untuk menjaga proyeksi finansial klub serta menjaga daya saing kompetisi. 

Format pemain asing untuk IBL 2026 mengalami perubahan komposisi untuk bisa menciptakan kompetisi yang sehat secara finansial

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI