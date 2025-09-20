Formula Gaungkan Generasi Kuat Indonesia di HKGN 2025

jpnn.com, JAKARTA - Formula bersama International College of Dentists (ICD) memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional (HKGN) 2025, dengan menggelar kegiatan bertajuk “Aksi Formula Generasi Kuat Indonesia” di Universitas Jayabaya, Jakarta.

Acara ini turut didukung Yayasan Disabilitas serta pemerintah daerah setempat, menjadi bagian dari perayaan 40 tahun komitmen Formula menjaga kesehatan keluarga Indonesia.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2023 menunjukkan 72,5% penduduk Indonesia telah menyikat gigi dua kali sehari. Namun, 56,9% di antaranya masih mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut, dan hanya 11,2% yang pernah mendapat penanganan medis profesional.

Kondisi ini menegaskan perlunya edukasi dan akses kesehatan gigi yang lebih luas, sekaligus alasan Formula konsisten menghadirkan aksi nyata bagi masyarakat.

Managing Director Formula, Jenifer Fransisca, mengatakan peran keluarga menjadi kunci membangun generasi sehat dan kuat.

“Selama 40 tahun, Formula telah menjadi bagian dari perjalanan keluarga Indonesia. Melalui kampanye ini, kami ingin mengajak masyarakat membangun kebiasaan menjaga kesehatan gigi dan mulut sebagai langkah kecil menuju masa depan bangsa yang lebih kuat,” ujarnya.

Tahun ini, Formula juga memperkenalkan atlet sepak bola muda, Marselino Ferdinan, sebagai brand ambassador. Marselino dipilih karena mencerminkan semangat juang dan kerja keras yang sejalan dengan nilai Formula.

“Menjaga kesehatan gigi penting agar saya tetap fit di lapangan. Semoga kegiatan ini bisa menginspirasi anak-anak Indonesia, termasuk teman-teman disabilitas, untuk lebih peduli menjaga kebersihan gigi,” katanya.