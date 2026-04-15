Forsa Desak Jaksa Agung dan Kapolri Usut Aliran Dana Asing ke LSM

jpnn.com, JAKARTA - Forum Strategis Anak Bangsa (Forsa) meminta aparat penegak hukum khususnya Jaksa Agung dan Kapolri untuk segera mengusut dugaan aliran dana asing ke berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Aliran dana tersebut dinilai berpotensi memengaruhi dinamika pemerintahan dan opini publik di Indonesia secara negatif.

Sekretaris Jenderal Forsa Deden Adlan menegaskan pentingnya langkah tegas dan terukur dari institusi penegak hukum dalam menindaklanjuti isu tersebut.

Hal ini disampaikan Deden saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, Jakarta, Rabu (15/4).

"Kami berharap Jaksa Agung, khususnya melalui Jampidsus, serta Kapolri dapat bertindak tegas dan profesional dalam mengusut dugaan ini," ujar Deden dalam keterangannya.

Deden menekankan jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan nasional.

Menurut dia, dugaan aliran dana asing bukan sekadar isu hukum semata, tetapi berimplikasi terhadap pembentukan opini publik. Terlebih, di tengah derasnya arus informasi di media sosial saat ini.

Dia menyebut masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai narasi yang cenderung negatif terhadap pemerintah.