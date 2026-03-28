Fortuner Putih Rombongan Pemudik Terjun ke Saluran Irigasi di OKU Timur

jpnn.com, MARTAPURA - Kecelakaan tunggal menimpa satu unit kendaraan pemudik jenis Fortuner putih di Kecamatan Buay Madang, OKU Timur, Sumsel, Sabtu sekitar pukul 18.30 WIB.

Mobil yang mengangkut lima penumpang tersebut terperosok ke saluran irigasi saat menempuh perjalanan arus balik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres OKU Timur, AKP Panca Mega Surya saat dihubungi dari Baturaja, Sumsel, Sabtu mengatakan bahwa peristiwa naas tersebut terjadi sore tadi sekitar pukul 18.30 WIB.

Dia mengatakan, kendaraan yang dikemudikan Rudi Hartono (43) warga Desa Bumi Harjo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengangkut lima orang penumpang yang berhasil selamat dari maut.

Berdasarkan informasi di lapangan, kata dia, korban saat itu hendak pulang ke daerah asalnya di Kabupaten OKI setelah mengunjungi rumah sanak keluarganya di Desa Srikaton, OKU Timur merayakan Idul Fitri 2026.

Saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP) tepatnya di Bendungan Komering, Desa Tanjung Bulan tiba-tiba datang dari arah berlawanan satu unit mobil yang ingin berbelok di tikungan.

Untuk menghindari tabrakan, korban langsung membanting setir ke kiri, hingga mobil yang dikendarainya terjun bebas ke sungai irigasi.

"Beruntung sopir dan penumpang berhasil menyelamatkan diri tanpa mengalami luka serius," katanya.