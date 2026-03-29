Fortuner Putih Terjun ke Irigasi di OKU Timur

jpnn.com - MARTAPURA - Satu unit kendaraan pemudik berjenis Toyota Fortuner warna putih berpelat nomor BG 1558 KA terjun ke saluran irigasi di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Sabtu (28/3). Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi pada sekitar pukul 18.30 WIB itu.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres OKU Timur AKP Panca Mega Surya mengatakan kendaraan yang dikemudikan Rudi Hartono (43), warga Desa Bumi Harjo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten OKI, itu mengangkut lima orang penumpang yang berhasil selamat dari maut.

Berdasar informasi di lapangan, dia menjelaskan bahwa korban saat itu hendak pulang ke daerah asalnya di Kabupaten OKI setelah mengunjungi rumah sanak keluarganya di Desa Sarikaton, OKU Timur, merayakan Idulfitri 2026.

Saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP) tepatnya di Bendungan Komering, Desa Tanjung Bulan, tiba-tiba datang dari arah berlawanan satu unit mobil yang ingin berbelok di tikungan. Untuk menghindari tabrakan, korban langsung membanting setir ke kiri, hingga mobil yang dikendarainya terjun bebas ke sungai irigasi.

“Sopir dan penumpang berhasil menyelamatkan diri tanpa mengalami luka serius," katanya saat dihubungi dari Baturaja, Sumsel, Sabtu (28/3).

Mendapat laporan dari masyarakat, pihaknya bergerak cepat ke TKP untuk mengevakuasi kendaraan keluar dari dasar sungai. "Saat ini kendaraan sudah berhasil dievakuasi menggunakan alat berat dan diamankan di gudang Unit Gakkum Satlantas Polres OKU Timur," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia kembali mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik agar selamat sampai ke tujuan. "Istirahat yang cukup, cek kendaraan, dan pantau informasi lalu lintas. Hubungi 110 jika membutuhkan bantuan selama perjalanan," ujar dia. (antara/jpnn)