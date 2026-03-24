Fortuner Tabrak Empat Motor, Dua Orang Tewas-Tujuh Terluka

jpnn.com, JAKARTA - Kecelakaan maut menyebabkan dua orang tewas dan tujuh orang luka di Jalan Marina Raya, dekat Kompleks Perumahan BGM, Penjaringan, Jakarta Utara.

Polisi mendalami penyebab kecelakaan yang terjadi pada Senin (23/3) malam pukul 22.00 WIB.

“Saat ini kasus kecelakaan antara yang melibatkan satu mobil dengan empat sepeda motor masih dalam proses penyelidikan,” kata Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Utara AKP Edy Wibowo, Selasa.

Dia mengatakan kecelakaan beruntun ini melibatkan satu unit mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi B 1951 WJG yang dikemudikan pria berinisial CH.

Mobil itu menabrak sejumlah kendaraan di Penjaringan Jakarta Utara.

Mobil tersebut menabrak motor Honda PCX B 4040 UFY yang dikemudikan pria berinisial AS dan motor PCX nomor polisi B 5485 BRS yang dibawa pria berinisial RAA.

Serta menabrak motor Honda Beat dengan nomor polisi E 2270 HAK yang dibawa pria berinisial SP, lalu menabrak motor Aerox dengan nomor polisi B 5772 BKZ yang dibawa CR.

“Ada lima kendaraan yang terlibat kecelakaan dan pengendara PCX berinisial AS dan pengendara Aerox meninggal dunia,” kata dia.