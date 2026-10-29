Forum ASCOPE ke-51 Sepakati Penguatan Arsitektur Energi ASEAN untuk Generasi Mendatang

jpnn.com, BALI - Rangkaian 51st ASCOPE (ASEAN Council on Petroleum and Energy) Council Meeting 2026 di Bali resmi ditutup dengan menghasilkan berbagai kesepakatan strategis dan progres signifikan dalam penguatan arsitektur energi regional.

Forum tahunan ini menegaskan kembali komitmen bersama negara-negara anggota dalam menghadapi tantangan transisi energi, pengamanan rantai pasok, serta pertukaran teknologi di kawasan Asia Tenggara.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menekankan ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memastikan keberlanjutan energi untuk generasi mendatang.

“Di sektor energi, ketahanan berarti memastikan bahwa sistem yang kita andalkan saat ini mampu terus memenuhi kebutuhan masyarakat, mendukung perekonomian, dan melayani generasi mendatang,” ujar Simon dalam keterangannya, KAmis (29/10).

Setiap negara anggota ASCOPE memiliki tantangan, peran dan potensi yang berbeda, namun saling melengkapi dan menguatkan.

“Kekuatan kita bukan terletak pada upaya menjadikan setiap negara sama, melainkan pada kemampuan untuk mendorong setiap negara menyumbangkan keunggulan dan kapasitas uniknya demi mencapai tujuan bersama,” jelas Simon.

ASCOPE telah terbukti menjadi wadah krusial bagi institusi energi di kawasan untuk bertukar pengetahuan, berbagi pengalaman, dan membangun kerja sama yang erat.

Simon juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota ASCOPE atas komitmen dan semangat yang sama dalam memperkuat kolaborasi energi regional, khususnya dalam menghadapi dinamika global.