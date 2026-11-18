jpnn.com, JAKARTA - The International ASEAN–Russia Dialogue Forum of Women in High-Tech Industries resmi diselenggarakan di Jakarta untuk pertama kali.

Forum itu mempertemukan para perempuan dari Rusia, Indonesia, Filipina, Kamboja, Myanmar, Laos, Singapura, Vietnam, dan Malaysia.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bidang prioritas kerja sama di sektor teknologi nuklir, engineering education, digitalisasi, dan kewirausahaan perempuan.

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Kesepakatan yang dicapai dituangkan dalam perjanjian kerja sama baru dan rencana Jakarta Women in Technology Action Plan 2026.

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) sekaligus Presiden ASEAN Confederation of Women’s Organizations (ACWO) periode 2027–2028, Yenny Wahid menyoroti peran asosiasi profesi perempuan dalam memperluas kemitraan internasional.

Yenny menyatakan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan nasional Indonesia, tetapi juga prinsip penting dalam kerja sama internasional.

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Melalui penyatuan pengalaman dan kemampuan perempuan dari berbagai negara, dia meyakini dapat tercipta peluang baru bagi pengembangan profesional mereka.

"Saya yakin dialog antara perempuan dari Rusia dan ASEAN ini akan meletakkan fondasi bagi kemitraan jangka panjang demi kepentingan generasi mendatang,” ujar Yenny Wahid di Jakarta Pusat, Selasa (17/11).