Forum BRICS, ASEI Dorong Penguatan Kerja Sama Reasuransi & Asuransi Kredit Perdagangan
jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Asei Indonesia (ASEI) kembali menegaskan kiprahnya di kancah internasional dengan tampil sebagai pembicara dalam “BRICS (Re)Insurance Task Force Virtual Meeting”.
Forum ini merupakan inisiatif Presidensi Brasil untuk memperkuat kerja sama di bidang reasuransi dan asuransi kredit perdagangan antarnegara anggota BRICS, guna menghadapi dinamika risiko global yang makin kompleks.
BRICS (Re)Insurance Task Force dibentuk sebagai tindak lanjut dari KTT BRICS XVII di Rio de Janeiro (Juli 2025) yang menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas reasuransi menghadapi risiko geopolitik, perubahan iklim, risiko siber, hingga ketahanan infrastruktur.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan, otoritas pengawas, Export Credit Agency (ECA), serta pelaku reasuransi dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.
Dalam forum tersebut, Mutia Safitri, Department Head of Trade Credit Insurance ASEI, menjadi salah satu panelis utama di sesi National, Regional and/or Global Overviews of the (Re)Insurance Sector.
Dia menekankan pentingnya peran asuransi kredit ekspor dalam mendukung perdagangan lintas batas dan meningkatkan daya saing ekspor Indonesia, khususnya bagi UKM yang saat ini menyumbang lebih dari 60% pelaku ekspor nasional.
Sebagai Export Credit Agency (ECA) Indonesia, ASEI memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap risiko politik maupun komersial bagi eksportir nasional. Perlindungan ini mencakup risiko gagal bayar pembeli luar negeri, kebangkrutan, gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik, hingga risiko negara.
Dalam paparannya, Mutia menyebut nilai ekspor Indonesia pada tahun 2024 mencapai USD 280 miliar, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5% pada 2025.
