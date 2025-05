Forum CRIF 2025 Tekankan Peran Kota dalam Ketahanan Iklim Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Climate Resilience and Innovation Forum (CRIF) 2025 yang digelar di Jakarta, menghadirkan lebih dari 300 peserta dari kota-kota di Indonesia, dan dunia, termasuk mitra dari Asia-Pasifik dan Eropa.

Forum ini bertujuan memperkuat ketahanan iklim perkotaan melalui kolaborasi lintas sektor. Acara ini digelar oleh United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan dukungan Uni Eropa.

Forum bertema "Empowering Cities and Local Governments for a Climate-Resilient Future” ini juga menjadi penanda berakhirnya proyek Uni Eropa Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC).

Sekjen UCLG ASPAC, Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi, menekankan pentingnya membangun kesadaran dan kemitraan global untuk menghadapi krisis iklim.

“Kota-kota tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi responden pertama dalam menghadapi perubahan iklim,” ujarnya, Rabu (21/5).

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi, menyatakan bahwa perubahan iklim adalah prioritas utama UE.

Dia menyoroti peran kota dalam mengubah pola pikir warganya agar lebih tanggap terhadap isu iklim. Melalui proyek CRIC, katanya, kerja sama antara Indonesia dan UE diarahkan pada pembangunan kota yang lebih inklusif dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri yang mewakili Mendagri menyampaikan bahwa isu iklim menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.