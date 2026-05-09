Forum CSR DKI Gandeng Bank Jakarta dan Persija Revitalisasi MCK Komunal

jpnn.com, JAKARTA - Forum CSR DKI Jakarta kembali menunjukkan perannya sebagai katalisator pembangunan kota melalui aksi nyata di Kelurahan Tomang, Jakarta Barat.

Bekerja sama dengan Bank Jakarta dan Persija, Forum CSR DKI Jakarta menginisiasi program Revitalisasi MCK Komunal sebagai upaya kolektif meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan masyarakat di wilayah padat penduduk.

Program ini merupakan bagian dari komitmen Forum CSR DKI Jakarta dalam menyelaraskan tanggung jawab sosial dunia usaha dengan kebutuhan mendasar warga Jakarta, khususnya dalam penyediaan akses sanitasi yang higienis.

Isu kesehatan merupakan tantangan besar di Jakarta dane memerlukan pendekatan yang unik.

Dengan menggandeng Bank Jakarta dari sisi perbankan dan Persija sebagai ikon kebanggaan kota, program ini diharapkan tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga pengaruh psikologis bagi masyarakat.

"Forum CSR DKI Jakarta hadir untuk memastikan bahwa setiap program sosial perusahaan memiliki dampak yang terukur dan berkelanjutan. Kolaborasi bersama Bank Jakarta dan Persija di Tomang ini adalah bukti bahwa ketika kekuatan finansial bertemu dengan kekuatan komunitas, kita bisa menciptakan perubahan nyata. Langkah kecil melalui revitalisasi MCK ini adalah bagian dari visi besar kita menuju hidup yang lebih sehat di Jakarta," ujar Ketua Umum Forum CSR DKI Jakarta Aldi Imam Wibowo.

Program ini difokuskan pada penyediaan akses sanitasi berstandar tinggi dengan mengubah fasilitas MCK komunal menjadi sarana yang memenuhi standar kesehatan publik guna mencegah risiko penyakit berbasis lingkungan.

Melalui kemitraan strategis ini, Forum CSR berhasil membangun ekosistem di mana dunia usaha seperti Bank Jakarta dan institusi olahraga seperti Persija dapat berkontribusi langsung pada agenda sosial pemerintah daerah secara terpadu.