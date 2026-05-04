Forum CSR DKI Jakarta Lantik Pengurus Jakbar Periode 2024-2029, Begini Pesannya

jpnn.com, JAKARTA - Forum CSR DKI Jakarta mengukuhkan jajaran pengurus Forum CSR Wilayah Jakarta Barat (Jakbar) periode 2024-2029.

Langkah ini merupakan tonggak strategis dalam memperkuat sinergitas antara dunia usaha dan pemerintah daerah guna menciptakan pembangunan yang lebih terintegrasi khususnya di wilayah Jakarta Barat.

Acara pengukuhan ini berlangsung di kantor Wali Kota Jakarta Barat dengan dihadiri langsung oleh Ketua Forum CSR DKI Jakarta Aldi Imam Wibowo serta Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah.

Baca Juga: Forum CSR Indonesia Akan Menggelar Padmamitra Award 2025

Di bawah kepemimpinan Adjie Mahaputra, Forum CSR Jakarta Barat diharapkan mampu bertindak sebagai wadah kolaborasi yang aktif dan berdampak nyata.

Fokus kerja kepengurusan periode ini akan diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan mendesak di Jakarta Barat, antara lain pengelolaan lingkungan dan penanganan sampah untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dalam sirkular ekonomi, penanggulangan banjir dengan mengoptimalisasi program tanggung jawab sosial untuk mitigasi bencana berbasis wilayah dan kesehatan masyarakat sebagai penguatan kawasan Open Defecation Free (ODF) demi meningkatkan kualitas hidup warga.

"Momentum pengukuhan ini adalah penguat komitmen kita bersama. Kami ingin memastikan program CSR di Jakarta Barat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Ketua Forum CSR DKI Aldi Imam Wibowo.

Baca Juga: Forum CSR DKI Jakarta Melaksanakan Talkshow Padmamitra Award

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah menyambut baik inisiatif ini sebagai bentuk dukungan nyata dunia usaha terhadap program pemerintah.

Forum CSR Jakarta Barat diproyeksikan menjadi mitra strategis pemerintah kota dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan.