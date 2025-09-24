Forum CSR Indonesia Akan Menggelar Padmamitra Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - Dunia usaha kini bukan hanya bicara soal profit, tetapi juga bagaimana bisnis bisa meninggalkan jejak kebaikan yang nyata.

Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan di Indonesia telah berkontribusi besar dalam membantu pemerintah dan masyarakat menjawab berbagai tantangan sosial.

Mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga ekonomi kreatif. Semua jadi bukti nyata bahwa dunia usaha punya kekuatan untuk mendorong perubahan.

Baca Juga: Forum CSR Indonesia dan Alamtri Tebar Donasi Rp 12 Miliar kepada Siswa SD

Sebagai wadah yang memayungi semangat itu, Forum CSR Indonesia kembali menghadirkan ajang bergengsi Padmamitra Award 2025.

Ajang ini konsisten digelar lebih dari satu dekade sebagai bentuk penghargaan bagi perusahaan yang menjalankan program CSR berkelanjutan.

Ketua Panitia Padmamitra Award 2025 Rio Widyandaru menyampaikan tahun ini mengusung tema: "Innovation & Collaboration for Sustainability" (Meningkatkan Inovasi, Memperkuat Kolaborasi untuk Pembangunan Berkelanjutan).

Baca Juga: Forum CSR Indonesia Prihatin dengan Kasus Terkait BI dan OJK yang Ditangani KPK

"Inovasi tanpa kolaborasi hanyalah mimpi. Kolaborasi tanpa inovasi hanyalah rutinitas. Keduanya harus berjalan bersama untuk melahirkan perubahan yang berkelanjutan," kata Rio dalam keterangannya.

Kategori Penghargaan: