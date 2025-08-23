Forum Kemitraan Kemenpora Ungkap Besarnya Potensi Industri Olahraga di Yogya
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyelenggarakan Forum Kemitraan Industri Olahraga pada 22–24 Agustus 2025 di Riss Hotel Malioboro, Yogyakarta.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat jejaring kemitraan antar pemangku kepentingan industri olahraga, mulai dari pelaku usaha, asosiasi olahraga, akademisi, pemerintah daerah, hingga komunitas olahraga khususnya di Yogyakarta.
Forum ini menjadi momentum penting dalam mendukung pengembangan ekosistem industri olahraga yang berdaya saing sekaligus mempersiapkan Indonesia dalam menyongsong ASEAN Sports Day 2025.
Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora, Raden Isnanta menyampaikan bahwa permasalahan kebugaran merupakan isu bersama, baik di tingkat nasional maupun regional.
“Melalui kesempatan ini, kami ingin menggali lebih dalam potensi industri olahraga di Yogyakarta, apa saja yang sudah berjalan, aspek apa yang masih perlu ditingkatkan, serta bagaimana arah pengembangannya ke depan", tutur Isnanta.
Pria asal Kulon Progo itu juga menyampaikan harapannya untuk mendapatkan berbagai perspektif tentang industri olahraga.
"Saya berharap memperoleh gambaran dari Bapak dan Ibu terkait berbagai aspek, mulai dari olahraga masyarakat, olahraga prestasi, wisata olahraga, hingga pengembangan olahraga sebagai sebuah industri. Selain itu, kami ingin mengetahui sejauh mana anak-anak muda telah dilibatkan dalam proses pengembangan industri olahraga di daerah ini,” tambahnya.
Forum menghadirkan diskusi panel antara pelaku industri olahraga. Yogyakarta dipilih sebagai tuan rumah karena memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif dan olahraga berbasis komunitas.
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyelenggarakan Forum Kemitraan Industri Olahraga pada 22–24 Agustus 2025 di Riss Hotel Malioboro, Yogyakarta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Deputi Industri Olahraga Kemenpora Edukasi Suporter Lewat Event KIE
- Isnanta: Atlet Harus Pikirkan Masa Depan, Bukan Hanya Medali
- PP Persambi: Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Beladiri Sambo Remaja & Junior 2025
- Medan Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Silat International, Perputaran Uang Diperkirakan Capai Puluhan Miliar
- Inaspro-Panpel Pornas XVII Korpri Sepakat Kerja Sama, Industri Olahraga Diyakini Makin Bergeliat di Bumi Sriwijaya
- Efek Positif Industri Olahraga Terasa di Fornas VIII/2025, Ekonomi Bergerak, Ratusan Miliar Berputar