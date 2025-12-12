Forum Kiai NU Jawa Mengancam akan Mendirikan PBNU Tandingan

jpnn.com - BANDUNG - Kisruh di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang sampai membentuk dua kelompok, yakni Kramat dan Sultan, membuat gemas sejumlah kiai nahdiyin.

Forum Kiai NU Jawa yang menggelar diskusi di Kota Bandung, Jumat (12/12) pun menyuarakan aspirasi mereka.

Forum tersebut mendesak PBNU segera menggelar Muktamar Luar Biasa atau MLB.

Ketua Forum Kiai NU Jawa KH Faris Fuad Hasyim atau kerap disapa Gus Faris menuturkan bahwa konflik PBNU yang berkepanjangan telah menimbulkan kegelisahan yang mendalam di kalangan nahdiyin.

"Perlu langkah konkret dan bertanggung jawab dari kedua belah pihak untuk mengakhiri kebuntuan ini," ujar Gus Faris seperti dikutip dari JPNN Jabar.

Salah satu opsi yang digaungkan Forum Kiai NU Jawa, yaitu dibentuknya panitia MLB NU untuk menghasilkan kepengurusan baru.

"Forum Kiai NU Jawa mendesak pembentukan panitia bersama dari unsur PBNU, PWNU, maupun PCNU mempersiapkan Muktamar Luar Biasa NU sebagai forum jam’iyyah tertinggi untuk melakukan klarifikasi, evaluasi, dan koreksi atas berbagai persoalan yang muncul selama masa kepengurusan berjalan," ujar Gus Faris.

Menurutnya, MLB dipandang sebagai jalan paling adil, konstitusional, dan bermartabat untuk memulihkan stabilitas organisasi.