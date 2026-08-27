Forum Komunikasi Tokoh Politik Nilai Pernyataan Budi Arie Berpotensi Memicu Konflik
jpnn.com, JAKARTA - Forum Komunikasi Tokoh Politik mengecam pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi soal percepatan pemilu.
Dalam rekaman itu, Budi yang berbicara di samping Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengaku yakin pemilu akan digelar sebelum 2029.
Mewakili forum, Koordinator Presidium Nasional Fraksi Rakyat Yudi Syamhudi Suyuti menyebut Budi Arie sedang berandai-andai masa jabatan presiden Prabowo selesai sebelum 2029.
“Statement Budi Arie itu sangat tendensius, bisa memicu konflik politik hingga situasi nasional tidak kondusif,” kata Yudi saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/9).
Yudi juga berharap para pengamat politik, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pimpinan partai politik untuk menahan diri dengan tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa memanaskan situasi.
Lebih lanjut, Forum Komunikasi Tokoh Politik juga menyatakan mendukung penuh pemerintahan RI dibawah pimpinan Presiden Prabowo sampai purna bakti padai tahun 2029.
Selain itu, Yudi juga menyampaikan dukungan atas kebijakan-kebijakan strategis Presiden Prabwo dalam memberantas tindak pidana korupsi, dan perbaikan lingkungan hidup.
Yudi juga mengajak masyarakat Indonesia untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan nasional dengan tetap menjaga sikap kritis secara persuasif dalam semangat konstruktif utk Indonesia kedepan yg jauh lebih baik.
Koordinator Presidium Nasional Fraksi Rakyat Yudi Syamhudi Suyuti menyebut Budi Arie sedang berandai-andai masa jabatan presiden Prabowo selesai sebelum 2029
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