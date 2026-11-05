Forum Legal BUMD SI Gelar Summit Perdana, Perkuat Tata Kelola Perusahaan
jpnn.com, JAKARTA - Forum Legal BUMD Seluruh Indonesia (SI) mendorong penguatan kompetensi sarjana hukum yang bekerja di lingkungan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Untuk itu, forum tersebut menggelar Summit Forum Legal BUMD SI perdana di Jakarta, pada 5-6 November 2026.
Ketua Forum Legal BUMD SI I Ketut Indrayana mengatakan forum itu dibentuk sebagai wadah bagi para praktisi hukum di BUMD untuk meningkatkan kapasitas, baik dari sisi pengetahuan maupun keterampilan.
Dia menjelaskan forum yang didirikan pada Februari 2026 itu berawal dari semangat mempertemukan para sarjana hukum yang bekerja di BUMD dari berbagai daerah agar dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.
“Kita ingin para legal, para sarjana hukum yang bekerja di instansi BUMD bisa berkiprah dalam rangka meningkatkan kompetensi, baik pengetahuan maupun skill, sehingga bisa memberikan nilai tambah di tempat kita bekerja,” ucap Ketut Indrayana.
Menurut dia, penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum menjadi penting karena setiap BUMD menghadapi tantangan dan persoalan yang berbeda, bergantung pada sektor usaha serta karakteristik daerah masing-masing.
Ketut mencontohkan BUMD di Jakarta menghadapi persoalan yang lebih kompleks dalam konteks perkotaan.
Sementara itu, BUMD di daerah lain dapat berhadapan dengan persoalan hukum di sektor lainnya, termasuk kehutanan, hingga lingkungan.
Forum Legal BUMD SI mendorong penguatan kompetensi sarjana hukum yang bekerja di lingkungan BUMD untuk memperkuat tata kelola perusahaan
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