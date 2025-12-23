Forum Ngkaji Pendidikan GSM Singgung Masalah Kemanusiaan dan Education Reset

jpnn.com, JAKARTA - Forum Ngkaji Pendidikan yang digelar Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) di Auditorium Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta berhasil menarik peserta lebih dari 500 guru dari berbagai daerah.

Salah satu hal yang mengerucut dalam kegiatan tersebut adalah terkait arah pendidikan Indonesia, apakah masih membangun manusia utuh, ataukah sekadar menyiapkan lulusan menjadi tenaga kerja untuk pasar.

Founder GSM, Muhammad Nur Rizal mengatakan, acara ini sengaja mengangkat tema Human & Education Reset karena dunia pendidikan sudah terlalu lama terjebak pada perbaikan teknis semata, di sisi lain fondasi kemanusiaan terabaikan.

"Reset bukan restart. Reset berarti menata ulang sistem dengan kembali ke mode dasar manusia: cara berpikir, merasa, dan mengambil keputusan. Krisis hari ini bukan kekurangan teknologi, melainkan krisis nalar dan kebijaksanaan," tegas Rizal, Selasa (23/12).

Untuk mengilustrasikan gagasannya, Rizal mengajak peserta merefleksikan letusan Gunung Tambora pada 1815. Bencana alam itu menjadi malapetaka global (The Year Without Summer) karena bertemu dengan ketidaksiapan manusia.

Analogi ini ditarik ke kondisi deforestasi masif di Sumatra, di mana perubahan paradigma pembangunan melihat hutan sebagai komoditas, bukan sistem ekologis. Hal ini pada akhirnya telah memicu banjir bandang dan longsor.

“Data menunjukkan, kerugian ekonomi akibat bencana jauh lebih besar daripada manfaat eksploitasi sumber daya alam. Kita merusak hutan, tapi tidak menjadi kaya, yang kita wariskan justru kerugian,” paparnya.

Rizal lantas menyoroti fenomena Paradoxical World. Di satu sisi, manusia hidup di era kecerdasan buatan (AI) dan teknologi canggih, di sisi lain, keputusan publik justru semakin mengabaikan data, sains, dan etika.