jpnn.com, JAKARTA - Para peserta Forum Ombudsman Internasional, yang diselenggarakan di Moskow sebagai bagian dari pertemuan tahunan Aliansi Ombudsman Eurasia (Eurasian Ombudsman Alliance), telah menandatangani deklarasi niat untuk membentuk Persatuan Pembela Independen Sedunia (WIDU).

Sebanyak 74 pegiat hak asasi manusia (HAM) membubuhkan tanda tangan pada dokumen tersebut. Organisasi ini akan didirikan atas dasar prinsip humanisme, independensi, imparsialitas, dan solidaritas internasional.

Persatuan tersebut akan bekerja berdasarkan Prinsip-Prinsip Moskow tentang Kerja Sama Hak Asasi Manusia Internasional (Moscow Principles of International Human Rights Cooperation).

Dokumen itu memuat 23 ketentuan mengenai perlindungan martabat manusia, universalitas hak dan kebebasan, penghormatan terhadap keberagaman nasional, serta kepatuhan pada supremasi hukum dan objektivitas.

Prinsip-Prinsip Moskow dirancang untuk memperkuat otonomi lembaga-lembaga HAM dan memungkinkan mereka bekerja sama bahkan di tengah perbedaan pendapat antarnegara.

Kebutuhan akan persatuan baru ini muncul dari tantangan masa kini. Konflik bersenjata, bencana akibat ulah manusia dan bencana alam, krisis kemanusiaan, serta migrasi massal menuntut bentuk-bentuk koordinasi baru di antara lembaga-lembaga HAM.

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Para peserta Forum sepakat bahwa hak manusia atas hidup, martabat, dan kebebasan tidak boleh bergantung pada batas negara atau keadaan politik.

Persatuan tersebut berencana membangun mekanisme bantuan hukum lintas batas. Dalam kasus pelanggaran HAM massal, para ombudsman dari berbagai negara akan menyusun standar bersama untuk respons krisis. Keanggotaan persatuan ini akan bersifat terbuka, semua pembela HAM yang menganut nilai-nilai organisasi dipersilakan bergabung.