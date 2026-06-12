FORWAN dan IDPFEST Perkuat Sinergi Dukung Ekosistem Musik Perkusi

jpnn.com, JAKARTA - Forum Wartawan Hiburan (FORWAN) Indonesia menyampaikan apresiasi atas perjalanan satu dekade Indonesia Drum & Perkusi Festival (IDPFEST), yang kini berkembang menjadi salah satu ajang musik perkusi terbesar di Indonesia.

Dukungan FORWAN terhadap festival yang digagas musisi dan penggiat drum nasional, Ekki Soekarno, telah terjalin sejak penyelenggaraan perdana.

Selama 10 tahun terakhir, FORWAN turut membantu memperkenalkan festival tersebut melalui publikasi dan pemberitaan.

Ketua Umum FORWAN Indonesia, Sutrisno Buyil, mengatakan organisasinya memiliki kedekatan historis dengan IDPFEST karena sama-sama tumbuh melalui proses panjang dan penuh tantangan.

“Tidak terasa sudah satu dekade FORWAN mendukung IDPFEST. Kami tumbuh bersama. Dari saat festival ini belum dikenal banyak orang hingga sekarang menjadi event yang diperhitungkan di dunia musik Indonesia,” ujar Sutrisno Buyil, di Jakarta Timur, Jumat (12/6).

Menurut Buyil, keberhasilan IDPFEST hingga mampu bertahan selama satu dekade tidak terlepas dari konsistensi penyelenggara dalam menjaga kualitas acara dan membangun ekosistem musik perkusi di Tanah Air.

Dia menilai festival yang akan kembali digelar di Taman Ismail Marzuki pada 4-6 September 2026 itu telah menjadi wadah penting bagi para drummer dan pemain perkusi dari berbagai daerah untuk menunjukkan kemampuan mereka.

“FORWAN sangat mengapresiasi perjuangan Mas Ekki. Tidak mudah mempertahankan sebuah festival selama bertahun-tahun hingga bisa berkembang sebesar sekarang,” katanya.