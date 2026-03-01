Forwatan & Asosiasi Industri Hilir Sawit Salurkan Bantuan untuk Yatim Piatu

jpnn.com, JAKARTA - Tiga asosiasi industri hilir sawit bekerja sama dengan Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) menyalurkan bantuan sosial kepada tiga yayasan yatim piatu di Depok, Jawa Barat.

Kegiatan ini telah berlangsung selama tujuh tahun sebagai bentuk kepedulian industri sawit terhadap masyarakat.

Ketiga asosiasi tersebut yakni Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN), dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Bantuan yang diberikan antara lain minyak goreng, makanan berbahan turunan kelapa sawit, serta beras. Ratusan paket bantuan tersebut diserahkan langsung kepada pengelola yayasan.

Ketua Umum Forwatan Beledug Bantolo mengatakan pihaknya mendapat amanah dari tiga asosiasi industri sawit untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Hari ini kami mendapat amanah dari GIMNI, APOLIN, dan APROBI untuk menyalurkan bantuan sosial kepada yayasan yatim piatu, salah satunya Yayasan Yatim Piatu & Dhuafa Marhamatur Ridho," ujar Bantolo dalam keterangan resminya, Minggu (15/3).

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan manfaat industri kelapa sawit bagi masyarakat. Dia menjelaskan sawit merupakan komoditas strategis nasional dengan luas perkebunan sekitar 16,8 juta hektare yang tersebar dari Aceh hingga Papua.

“Industri sawit juga berperan besar dalam perekonomian nasional karena menyerap sekitar 17 juta tenaga kerja, baik di sektor perkebunan maupun industri pengolahan,” sambungnya.