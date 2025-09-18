Fotile Hadirkan Teknologi Sinkronisasi Kompor Gas dan Pengisap Asap

jpnn.com, JAKARTA - Pelopor teknologi peralatan dapur berkualitas tinggi di dunia, Fotile, resmi memperkenalkan kompor gas Smart Series dengan teknologi Smart Synchronize di Indonesia.

Smart Synchronize merupakan sebuah inovasi pertama di Indonesia yang mengubah kebiasaan memasak di dapur.

Fotile meluncurkan dua produk unggulan yang mencakup seri itu yaitu, Kompor Gas GEG88201-Y dan GEG88306, yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman memasak lebih menyenangkan dan efisien.

“Fotile selalu menjadi yang terdepan dalam menciptakan kebiasaan baru di kegiatan memasak di rumah, kebiasaan yang mungkin sudah menjadi lazim dalam kegiatan kita lainnya seperti menyalakan AC dengan remote control dan mematikan TV dengan remote control, kali ini Fotile dengan teknologi smart synchronize yang memudahkan menyalakan pengisap asap atau cooker hood hanya dengan menyalakan api kompor gas," ungkap Tommy Pratomo, sebagai National Head of Marketing Fotile Indonesia saat peluncuran Fotile Smart Series di Fairmont Hotel Jakarta, Kamis (18/9).

Menurutnya, slogan terbaru Fotile yaitu ‘Dibuat untuk Keamanan, Dirancang untuk Kehidupan’ merupakan wujud kebersamaan selama 10 tahun Fotile di Indonesia dengan 0 (nol) kecelakaan terjadi.

"Mencerminkan komitmen Fotile untuk selalu memberikan yang terbaik didukung dengan kemandirian pusat penelitian, pengembangan dan produksi tanpa OEM untuk menghadirkan solusi yang menyenangkan bagi setiap keluarga di Indonesia," jelas Tommy.

Sun Ling, Direktur Fotile Indonesia menyatakan, dengan peluncuran Kompor Gas Smart Series ini, Fotile Indonesia berkomitmen untuk terus menghadirkan produk berkualitas tinggi dan inovatif, untuk memberikan solusi modern untuk berbagai kebutuhan memasak di rumah.

“Untuk ke depannya, kami tentu akan terus menghadirkan lini produk yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman memasak di dapur dan tentunya dengan rasa nyaman, aman dan bahagia," ujar Sun Ling.