Foto 15 Mobil dan 7 Sepeda Motor Milik Immanuel Ebenezer

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel itu orang kaya. Terbukti dengan banyaknya kendaraan yang dimiliki pria berusia 50 tahun itu.

Seluruh kendaraan Noel kini berada dalam penguasaan Komisi Pemberantasan Korupsi; lembaga antirasuah yang menjaring Noel dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan kepengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 perusahaan.

KPK menyita dan lalu memamerkan 22 kendaraan Noel, yakni terdiri dari 15 mobil dan tujuh sepeda motor, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8).

Beberapa motor gede Ducati mencuri perhatian, karena harganya yang lumayan mahal, miliaran rupiah.

Misalnya Ducati Multistrada V4. Moge bergaya touring-adventure itu harga on the road berkisar Rp1,3 miliar.

Lalu, naked bike Ducati Streetfighter V4 yang harganya juga lebih dari Rp 1 miliar, termasuk Ducati Hypermotard 950 SP.

Deretan motor Ducati lainnya ada Diavel yang seharga Rp 600 jutaan dan Scrambler sekitar Rp 300 jutaan.