JPNN.com » Entertainment » Gosip » Foto Bareng Sitok Srengenge Bikin Heboh, Sal Priadi Beri Klarifikasi

Foto Bareng Sitok Srengenge Bikin Heboh, Sal Priadi Beri Klarifikasi

Foto Bareng Sitok Srengenge Bikin Heboh, Sal Priadi Beri Klarifikasi
Sal Priadi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Senin (21/7). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Sal Priadi mendadak jadi sorotan publik di media sosial setelah foto dirinya bersama Sastrawan Sitok Srengenge beredar.

Tidak sedikit warganet yang menyayangkan atas foto tersebut. Sebab, Sitok Srengenge pernah terlibat dalam kasus dugaan kekerasan seksual beberapa tahun lalu.

Menanggapi hal tersebut, Sal Priadi lantas memberikan klarifikasi melalui akun miliknya di media sosial X.

Pelantun Gala Bunga Matahari tersebut mengatakan, dirinya saat itu sedang berkunjung ke rumah temannya.

Sal Priadi diketahui berteman dengan anak dari Sitok Srengenge yang bernama Laore Siwi Mentari.

"Saya main ke rumah anaknya, masuk rumahnya ada bapak dan ibunya. Ngobrol selayaknya tamu, lalu diajak foto," ungkap Sal Priadi, Jumat (2/1).

Terkait reaksi warganet mengenai foto tersebut, penyanyi berusia 33 tahun itu lantas memberikan pernyataan tegas.

Sal Priadi mengatakan bahwa dirinya tidak membela perbuatan Sitok terkait dugaan kasus yang sempat menjerat.

