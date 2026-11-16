Foto-foto Gibran Sebagai Wapres Sudah Diturunkan dari Balai Kota DKI
jpnn.com, JAKARTA - Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota DKI Jakarta kini sudah diturunkan atau tak terlihat lagi.
Penurunan foto tersebut menyusul proses pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden.
Pantauan JPNN.com pada Senin (16/11), foto Gibran yang sebelumnya terpajang di aula Balai Agung kini sudah tak terlihat.
Kondisi serupa juga tampak di Balairung Balai Kota DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penurunan foto itu dilakukan setelah Pemprov DKI berkonsultasi dengan pemerintah pusat.
Konsultasi itu dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman maupun polemik terkait penyesuaian foto presiden dan wakil presiden.
"Supaya tidak menjadi misinterpretasi ataupun apapun, kemarin Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat mengenai foto presiden dan wakil presiden," ucap Pramono.
Menurut dia, Pemprov DKI telah mendapatkan persetujuan untuk menurunkan foto Gibran seiring dengan proses surat pengunduran Gibran ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota DKI Jakarta kini sudah diturunkan atau tak terlihat lagi.
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