menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Foto-foto Gibran Sebagai Wapres Sudah Diturunkan dari Balai Kota DKI

Foto-foto Gibran Sebagai Wapres Sudah Diturunkan dari Balai Kota DKI

Foto-foto Gibran Sebagai Wapres Sudah Diturunkan dari Balai Kota DKI
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Balaiurung, Balai Kota DKI Jakarta kini sudah diturunkan atau tak terlihat lagi. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota DKI Jakarta kini sudah diturunkan atau tak terlihat lagi.

Penurunan foto tersebut menyusul proses pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden.

Pantauan JPNN.com pada Senin (16/11), foto Gibran yang sebelumnya terpajang di aula Balai Agung kini sudah tak terlihat.

Baca Juga:

Kondisi serupa juga tampak di Balairung Balai Kota DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penurunan foto itu dilakukan setelah Pemprov DKI berkonsultasi dengan pemerintah pusat.

Konsultasi itu dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman maupun polemik terkait penyesuaian foto presiden dan wakil presiden.

Baca Juga:

"Supaya tidak menjadi misinterpretasi ataupun apapun, kemarin Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat mengenai foto presiden dan wakil presiden," ucap Pramono.

Menurut dia, Pemprov DKI telah mendapatkan persetujuan untuk menurunkan foto Gibran seiring dengan proses surat pengunduran Gibran ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota DKI Jakarta kini sudah diturunkan atau tak terlihat lagi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI