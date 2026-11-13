Foto Gibran Kembali Dipajang di DPRD Jabar
jpnn.com - BANDUNG - Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa memberikan penjelasan terkait pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar.
Buky menyebut dirinya tidak mengetahui proses penurunan maupun pembalikkan pigura foto tersebut saat berlangsungnya audiensi bersama aliansi masyarakat sipil, Kamis (12/11).
Ia menegaskan, DPRD Jabar tidak pernah menginstruksikan penurunan maupun pembalikan foto tersebut.
Dia bahkan mengaku terkejut ketika foto Gibran dalam posisi terbalik menjadi sorotan publik dan memunculkan tudingan bahwa pimpinan DPRD tidak memiliki etika.
Menurut Buky, audiensi itu merupakan bagian dari keterbukaan DPRD dalam menerima aspirasi masyarakat.
Sebagai rumah rakyat, DPRD berkewajiban menerima kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan tuntutan.
"Pertama bahwa DPRD ini kan rumah untuk rumah rakyat ya gitu, setiap ada yang mengajukan audiensi itu pasti kami terima. Sebisa mungkin biasanya pimpinan yang menerima," kata Buky di Bandung, Jumat (13/11).
Dia menjelaskan, surat permohonan audiensi dari kelompok masyarakat sipil Jawa Barat sebenarnya sudah diterima sehari sebelum muncul kabar pengunduran diri Wakil Presiden.
Foto Wakil Presiden Gibran kembali dipajang di ruang Banggar DPRD Jabar. Buky Wibawa menjelaskan alasan pemasangan kembali foto tersebut.
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