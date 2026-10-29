Foto KTP Disebar, Vicky Shu Nyaris Jadi Korban Penipuan
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Vicky Shu nyaris menjadi korban penipuan dengan modus pembayaran tagihan.
Dia mengatakan kejadian tersebut bermula ketika dirinya mendapatkan pesan dari nomor tidak dikenal.
"Awalnya (dapat WhatsApp) bayar tagihan anda senilai tiga juta sama dua juta," ungkap Vicky Shu saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.
Selebritas berusia 39 tahun itu menjelaskan bahwa pesan yang diterima disertai dengan sebuah tautan.
Tidak hanya itu, Vicky Shu makin kaget karena oknum pelaku juga melampirkan foto KTP dirinya.
"Foto KTP (aku) diedit lagi," jelas pelantun Mari Bercinta 2 itu.
Meski demikian, Vicky Shu tidak lantas mengakses link yang dikirim oleh pelaku.
Dia sejak awal sudah curiga ini adalah modus penipuan. Sebab, dirinya merasa tidak punya tagihan apa pun.
Penyanyi Vicky Shu nyaris menjadi korban penipuan dengan modus pembayaran tagihan.
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