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Foto Pamer Cincin di Jari Manis Bikin Heboh, Sintya Marisca Ungkap Sebuah Fakta

Foto Pamer Cincin di Jari Manis Bikin Heboh, Sintya Marisca Ungkap Sebuah Fakta
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Aktris Sintya Marisca di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (5/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Sintya Marisca buka suara soal foto dirinya memakai cincin di jari manis yang membuat netizen heboh..

Ditemui di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat, dia mengatakan bahwa foto itu hanya untuk keperluan promosi film yang dibintanginya.

"Itu sebenarnya salah satu bentuk promosi sih, promosi film aku. Film yang pertama, Sintya Marisca sebagai pemeran utama di dalamnya, ada CLBK (Cinta Lama Babak Kedua)," kata Sintya Marisca..

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Selebritas berusia 26 tahun itu berkelakar bahwa dirinya memang melakukan pertunangan.

Akan tetapi, momen bahagia tersebut hanya dalam adegan film.

"Sesi tunangan di perfilman," tuturnya.

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Ditanyai soal kabar kedekatannya dengan seorang pria bernama Kabilan, Sintya Marisca lantas menegaskan bahwa hubungannya hanya sekadar berteman.

Dia membantah soal kabar kedekatan dengan pria itu mengarah ke hubungan asmara.

Aktris Sintya Marisca buka suara mengenai unggahan foto di Instagram yang menunjukkan dirinya memakai cincin di jari manisnya.

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