Foto Terduga Penyiram Air Keras Hoaks, Disebar Buat Mengaburkan Informasi
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyebut foto yang beredar di media sosial dan diduga sebagai penyiram air keras Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus berstatus palsu.
"Kami pastikan bahwa itu hoaks atau tidak benar," kata Iman dalam konferensi pers di kantor Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Senin (16/3).
Iman mengatakan foto yang tersebar di media sosial hasil olah digital melalui Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.
"Itu hasil rekayasa dari Artificial Intelligence," lanjut dia.
Hasil penyelidikan kepolisian, foto disebar oleh terduga pelaku akibat panik video penyiraman tersebar di media sosial.
Dari situ, ujar Iman, pelaku bersama jaringan berusaha mengaburkan proses hukum yang sedang berjalan.
Caranya, kata dia, pelaku atau jaringan menyebarkan foto atau sketsa hasil rekayasa AI di jagat maya.
"Kami duga itu salah satu upaya yang dilakukan oleh jaringan dan pelaku itu sendiri untuk mengaburkan informasi, untuk mengaburkan arah, untuk mengaburkan fakta-fakta hukum yang diperoleh,” ujar dia.
Polisi menduga foto di media sosial sebagai penyiram air keras sengaja disebar demi mengaburkan upaya pengusutan.
