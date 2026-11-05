Foto Wapres Gibran Diturunkan, Sri Sultan: Jangan
jpnn.com - YOGYAKARTA - Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Ruang Badan Anggaran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta diturunkan pada Rabu (4/11).
Pencopotan itu dilakukan oleh Forum Kebangsaan DIY setelah mereka menggelar audiensi dengan DPRD DIY.
Dalam pertemuan tersebut Forum Kebangsaan DIY membawa sejumlah tuntutan yang disampaikan lewat anggota dewan.
Wakil Ketua DPRD DIY Imam Taufik mengatakan bahwa aksi pencopotan foto Gibran merupakan inisiatif peserta audiensi dari Forum Kebangsaan DIY.
“Tindakan penurunan foto itu secara spontanitas dari peserta audiensi yang maju ke depan," katanya.
Dia menegaskan bahwa aksi pencopotan foto wapres di luar kendali pihaknya.
"Jadi, bukan inisiatif dari anggota dewan,” kata Imam.
DPRD DIY menekankan tindakan maupun pernyataan individu tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai sikap atau keputusan kelembagaan.
Tindakan penurunan foto Wapres Gibran itu secara spontanitas dari peserta audiensi yang maju ke depan.
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