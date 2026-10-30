menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Komunitas » Fotografer Bangkok Raih Penghargaan Tertinggi di The 17th Epson International Pano Awards

Fotografer Bangkok Raih Penghargaan Tertinggi di The 17th Epson International Pano Awards

Fotografer Bangkok Raih Penghargaan Tertinggi di The 17th Epson International Pano Awards
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Karya fotografer asal Bangkok, Wutimet Bunyasirisith, terpilih sebagai pemenang The Pano Awards Southeast Asia Open Photographer of the Year 2026. Foto panorama dramatis yang menampilkan Cahaya Utara (Aurora Borealis) membentuk lengkungan langit yang sempurna di atas puncak gunung berselimut salju. Foto diambil dari https://thepanoawards.com.

jpnn.com, JAKARTA - Epson mengumumkan para pemenang The 17th Epson International Pano Awards, kompetisi fotografi panorama terkemuka di dunia.

Wutimet Bunyasirisith, fotografer lanskap, seni rupa, dan perjalanan yang berbasis di Bangkok meraih penghargaan tertinggi dalam kategori regional sebagai The Pano Awards Southeast Asia Open Photographer of the Year 2026.

Karya panorama pemenangnya yang berjudul 'The Emerald Arch Over Lofoten, Norway' menampilkan fenomena aurora borealis yang membentuk lengkungan sempurna, membingkai puncak gunung yang menjulang tinggi dan terpantul dengan indah di permukaan perairan pesisir yang tenang bak cermin.

Baca Juga:

Bunyasirisith mengungkapkan foto karyanya tersebut tercipta ketika Cahaya Utara mulai bersinar terang dan melengkung sempurna mengelilingi gunung.

"Fenomena tersebut begitu luas sehingga lensa ultra-wide 12 mm saya pun tidak mampu menangkap keseluruhan pemandangan dalam satu bingkai,” ungkap Bunyasirisith.

Bunyasirisith menyampaikan satu-satunya pilihan dirinya adalah mengambil foto panorama.

Baca Juga:

Baru setelah menggabungkan beberapa bingkai foto, Bunyasirisith menyadari aurora tersebut telah membentuk lengkungan sempurna yang membingkai puncak gunung.

Saat berdiri di pantai yang basah, permukaan air yang tenang memantulkan seluruh fenomena langit tersebut layaknya cermin.

Wutimet Bunyasirisith meraih gelar Southeast Asia Open di kompetisi fotografi panorama terkemuka di dunia, The 17th Epson International Pano Awards

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI