Fotografer Bangkok Raih Penghargaan Tertinggi di The 17th Epson International Pano Awards

jpnn.com, JAKARTA - Epson mengumumkan para pemenang The 17th Epson International Pano Awards, kompetisi fotografi panorama terkemuka di dunia.

Wutimet Bunyasirisith, fotografer lanskap, seni rupa, dan perjalanan yang berbasis di Bangkok meraih penghargaan tertinggi dalam kategori regional sebagai The Pano Awards Southeast Asia Open Photographer of the Year 2026.

Karya panorama pemenangnya yang berjudul 'The Emerald Arch Over Lofoten, Norway' menampilkan fenomena aurora borealis yang membentuk lengkungan sempurna, membingkai puncak gunung yang menjulang tinggi dan terpantul dengan indah di permukaan perairan pesisir yang tenang bak cermin.

Bunyasirisith mengungkapkan foto karyanya tersebut tercipta ketika Cahaya Utara mulai bersinar terang dan melengkung sempurna mengelilingi gunung.

"Fenomena tersebut begitu luas sehingga lensa ultra-wide 12 mm saya pun tidak mampu menangkap keseluruhan pemandangan dalam satu bingkai,” ungkap Bunyasirisith.

Bunyasirisith menyampaikan satu-satunya pilihan dirinya adalah mengambil foto panorama.

Baru setelah menggabungkan beberapa bingkai foto, Bunyasirisith menyadari aurora tersebut telah membentuk lengkungan sempurna yang membingkai puncak gunung.

Saat berdiri di pantai yang basah, permukaan air yang tenang memantulkan seluruh fenomena langit tersebut layaknya cermin.