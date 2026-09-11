Founder Hive Five Dr Sabar Tobing Berikan Beasiswa Penuh Bagi Mahasiswa Trisakti
jpnn.com - JAKARTA - Founder & CEO Hive Five Dr. Sabar L. Tobing, SE., MM., Ak., CA., CTL., CTAP., BKP. memberikan beasiswa pendidikan hingga 100 persen bagi mahasiswa Universitas Trisakti.
Program tersebut menjadi bentuk dukungan kepada mahasiswa agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala persoalan biaya.
Sabar mengatakan akses terhadap pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia.
Menurut dia, kesempatan memperoleh pendidikan yang baik harus dapat terbuka bagi mahasiswa yang memiliki kemauan kuat untuk belajar dan mengembangkan diri.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Saya ingin kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik tidak berhenti hanya karena seseorang memiliki keterbatasan dalam pembiayaan,” kata Sabar Tobing dalam keterangannya, Jumat (11/9).
Menurut dia, pendidikan tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan akademik. Perguruan tinggi juga memiliki peran dalam membentuk generasi yang memiliki integritas, kemampuan beradaptasi, serta kepekaan terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat.
Sabar memandang pemberian beasiswa sebagai bagian dari investasi sosial. Sebab, pendidikan yang diterima mahasiswa diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas melalui pengetahuan, keterampilan, dan kontribusi mereka setelah menyelesaikan studi.
“Harapannya, ketika mereka mendapatkan kesempatan ini, mereka juga mempunyai semangat untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Beasiswa bukan sekadar mengenai biaya pendidikan, tetapi tentang membuka kesempatan dan membangun masa depan,” ujarnya.
Founder & CEO Hive Five Dr. Sabar L. Tobing memberikan beasiswa pendidikan hingga 100 persen bagi mahasiswa Universitas Trisakti.
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