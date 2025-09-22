menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Four Nations Cup 2025: Timnas Futsal Indonesia Simpan Modal Berharga Menjelang SEA Games

Four Nations Cup 2025: Timnas Futsal Indonesia Simpan Modal Berharga Menjelang SEA Games

Four Nations Cup 2025: Timnas Futsal Indonesia Simpan Modal Berharga Menjelang SEA Games
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Timnas futsal Indonesia, Syauqi Saud saat berlaga pada ajang Four Nations Cup 2025, Minggu (21/9) di Hall Basket Senayan, Jakarta. Foto: Dokumentasi Federasi Futsal Indonesia

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia mengakhiri turnamen Four Nations Cup 2025 dengan kekalahan dari Latvia.

Berlaga di Hall Basket Senayan, Jakarta, Minggu (21/9/2025), skuad asuhan Hector Sauto kalah dengan skor 2-3.

Indonesia mencetak gol melalui Israr Megantara pada menit ke-15 dan Guntur Sulistyo (40').

Baca Juga:

Adapun gol kemenangan Latvia tercipta melalui Viktors Kulepovs (13', 33') serta Edgars Tarakanovs (22').

Modal Positif Menjelang SEA Games 2025

Pelatih Timnas futsal Indonesia Hector Souto mengapresiasi perjuangan anak asuhnya di Four Nations Cup 2025.

Menurutnya, perjuangan M Iqbal dan kolega di turnamen ini harus dijadikan bahan evaluasi sekaligus motivasi menjelang SEA Games 2025.

Baca Juga:

"Ini adalah permainan yang sangat bagus, tidak selalu soal menang. Pertandingan ini menjadi pengalaman berbeda bagi kami,” ujar pelatih asal Spanyol itu.

Senada dengan Souto, kapten Timnas futsal Indonesia M Iqbal menyebut rekan-rekannya makin padu setiap harinya.

Timnas futsal Indonesia menatap percaya diri ke SEA Games 2025 setelah tampil di Four Nations Cup 2025, Minggu (21/9)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI