Four Points Phuket Luncurkan Kamar Superior Triple, Liburan Keluarga Makin Nyaman

jpnn.com, JAKARTA - Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort terus memperkuat posisinya sebagai pilihan ideal untuk menikmati pesona Phuket.

Berlokasi di pesisir Pantai Patong, salah satu destinasi paling ikonis di Thailand, resor tersebut meluncurkan Superior Triple Room.

GM Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort Daryn Hudson menyampaikan bahwa kategori kamar terbaru tersebut dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sahabat, dan kelompok kecil yang bepergian bersama.

Dia menjelaskan terletak hanya beberapa langkah dari hamparan pasir keemasan Pantai Patong, Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort menawarkan akses mudah menuju berbagai daya tarik Phuket.

“Mulai dari pantai, kuliner, pusat perbelanjaan, hiburan malam, hingga atraksi budaya,” jelas Daryn.

Kemudian, setelah menikmati suasana dinamis Patong, para tamu dapat kembali bersantai di resor dan menikmati berbagai fasilitas kelas dunia yang ramah keluarga, termasuk beberapa kolam renang outdoor, pusat kebugaran, serta pilihan restoran yang menyajikan cita rasa lokal autentik maupun hidangan internasional, seperti Chao Leh Kitchen, Sears & Co. Bar and Grill, dan The Deck Beach Club Patong.

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Menurut Daryn, saat ini tren perjalanan global saat ini menunjukkan meningkatnya minat terhadap liburan keluarga lintas generasi maupun perjalanan bersama teman (friendcation).

Wisatawan masa kini semakin mencari pengalaman yang memungkinkan mereka menikmati kebersamaan tanpa harus mengorbankan kenyamanan maupun ruang pribadi.