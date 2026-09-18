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FP1 MotoGP Austria 2026: Pedro Acosta Menyala!

FP1 MotoGP Austria 2026: Pedro Acosta Menyala!
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Pedro Acosta. Foto: Lluis Gene/AFP

jpnn.com - Pedro Acosta langsung menunjukkan kecepatannya pada sesi latihan bebas pertama MotoGP Austria 2026.

Rider KTM tersebut menjadi yang tercepat di Sirkuit Red Bull Ring, Jumat (18/9/2026) sore WIB.

Acosta membukukan waktu 1 menit 29,851 detik. Torehan itu membuatnya unggul hingga sesi berakhir.

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Persaingan di Bawah Acosta

Posisi kedua menjadi milik Pol Espargaro yang tampil menggantikan Maverick Vinales. Pria asal Spanyol itu berhasil memperbaiki catatan waktu pada menit-menit terakhir dan menggeser Jorge Martin ke urutan ketiga.

Sementara itu, Marc Marquez harus memulai akhir pekan balap dengan menempati posisi keempat. Johann Zarco melengkapi lima besar, sedangkan Marco Bezzecchi berada di urutan ketujuh dengan selisih 0,533 detik dari Acosta.

Alex Marquez Hentikan Sesi Lebih Awal

Alex Marquez tidak mampu menyelesaikan latihan setelah mengalami insiden di tikungan 4. Pembalap Gresini itu melebar ke gravel sekitar lima menit sebelum sesi berakhir.

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Masalah pada fairing motornya membuat Alex kembali ke pit dan tidak melanjutkan FP1.

Hasil ini menjadi awal menarik bagi Acosta di Red Bull Ring. Sementara itu, Ducati berupaya mempertahankan dominasinya setelah memenangi empat balapan utama MotoGP Austria terakhir.(del/jpnn)

Pedro Acosta langsung menunjukkan kecepatannya pada sesi latihan bebas pertama MotoGP Austria 2026.


Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

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