menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » FP1 MotoGP Brasil Ditunda

FP1 MotoGP Brasil Ditunda

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas MotoGP mengeringkan lintasan Goiania Circuit. Foto: diambil dari motorsport - cdn

jpnn.com - GOIANIA - Hujan dan trek basah memaksa panitia menunda latihan bebas atau free practice 1 MotoGP Brasil 2026 di Autdromo Internacional de Goiania, Jumat (20/3) malam WIB.

FP1 yang dijadwalkan mulai pukul 21.05 WIB diundur mulai 22.05 WIB.

Saat ini berlangsung FP1 Moto2 -yang melibatkan pembalap Indonesia Mario Aji.

FP1 Moto2 telat digelar lantaran menunggu tuntasnya FP1 Moto3 yang menjadi pembuka latihan di arena yang juga disebut Sirkuit Ayrton Senna itu.

Tampak pada live FP1 Moto2 saat ini hujan sudah reda, tetapi trek masih basah.

Sebagian lintasan sirkuit yang terakhir kali menjadi tuan rumah grand prix motor pada 1989 itu tergenang banjir. Pembersihan (pengeringan) menambah pekerjaan. 

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI