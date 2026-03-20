FP1 MotoGP Brasil: Ujungnya Panas, Bukan Marquez Paling Atas
jpnn.com - GOIANIA - Latihan bebas atau free practice 1 MotoGP Brasil di Sirkuit Goiania, Jumat (23/3) malam WIB berakhir dramatis.
Persaingan ketat terjadi di ujung latihan.
Marc Marquez yang sempat lama memimpin sejak FP1 berdurasi 30 menit alias setengah jalan, gagal menempatkan catatan waktunya paling atas di akhir sesi.
Pada ujung FP1, Marc Marquez digusur Jorge Martin. Namun itu juga tak lama.
Pada time attack akhir, Pedro Acosta si pemimpin klasemen tampil gila dan menempatkan catatan waktunya paling tajam, yakni satu menit 26,688 detik.
Marc Marquez sempat memperbaiki catatan waktunya sendiri, tetapi tak leih baik dari Marco Bezzecchi, Jack Miller, dan Acosta.
FP1 ini memang baru 'pemanasan'. Sama dengan di FP2, catatan waktu pada FP1 tak tercatat secara resmi.
FP1 dan FP2 bisa dibilang sesi memanaskan mesin, menjajal beragam jenis ban, dan meramu strategi.
Lihat hasil lengkap FP1 MotoGP Brasil dan jadwal practice. Persaingan ketat meski dibayangi cuaca ekstrem.
