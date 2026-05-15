FP1 MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Terjatuh, Alex Marquez Langsung Menyergap

Pembalap Gresini Racing Alex Marquez. Foto: Jose Jordan/AFP

jpnn.com - Alex Marquez membuka rangkaian MotoGP Catalunya 2026 dengan impresif setelah menjadi yang tercepat pada sesi free practice 1, Jumat (15/5/2026).

Rider Gresini Racing itu merebut posisi puncak di momen-momen akhir, memanfaatkan insiden yang dialami Jorge Martin ketika sedang berada di jalur terbaiknya.

Jalannya FP1 di Circuit de Barcelona-Catalunya sempat memperlihatkan dominasi Martin.

Pembalap Aprilia tersebut memang sempat kesulitan tetapi perlahan mampu memperbaiki catatan waktunya hingga naik ke posisi terdepan.

Namun, situasi berubah drastis saat sesi menyisakan sekitar 18 menit.

Pria berjuluk Martinator itu kehilangan grip ketika melintasi tikungan ke-12, lalu terjatuh hingga keluar lintasan dan menghantam air fence.

Setelah insiden tersebut, Martin langsung kembali ke paddock untuk menjalani pemeriksaan kondisi fisiknya.

Kecelakaan itu membuka celah bagi para rival. Alex Marquez menjadi pembalap yang paling mampu memanfaatkannya.

