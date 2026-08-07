FP1 MotoGP Inggris 2026: Alex Marquez Kuasai Silverstone

jpnn.com - Alex Marquez mengawali MotoGP Inggris 2026 dengan hasil positif.

Pembalap Gresini Racing itu menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama (FP1) di Sirkuit Silverstone, Jumat (7/8), meski sempat mengalami kendala pada motornya.

Alex menutup sesi dengan catatan waktu 1 menit 58,692 detik. Rider Gresini Racing itu unggul atas Marco Bezzecchi di posisi kedua dan Pedro Acosta yang finis di urutan ketiga.

Sempat Keluar Lintasan

Persaingan memperebutkan waktu terbaik berlangsung ketat sejak awal. Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez, hingga Jorge Martin silih berganti memimpin jalannya sesi.

Di tengah usahanya memburu lap tercepat, Alex sempat mengalami masalah pada motornya hingga harus keluar lintasan. Beruntung, pembalap asal Spanyol itu mampu menjaga keseimbangan dan terhindar dari kecelakaan.

Setelah kembali ke trek, Alex langsung memperbaiki catatan waktunya dan tak lagi tergeser hingga FP1 berakhir.

Sementara itu, Marc Marquez belum mampu menunjukkan performa terbaiknya. Di sisi lain, Pedro Acosta sempat terjatuh di tikungan ke-15, tetapi tetap menyelesaikan sesi di posisi ketiga.(del/jpnn)