FP1 MotoGP Inggris 2026: Alex Marquez Kuasai Silverstone
jpnn.com - Alex Marquez mengawali MotoGP Inggris 2026 dengan hasil positif.
Pembalap Gresini Racing itu menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama (FP1) di Sirkuit Silverstone, Jumat (7/8), meski sempat mengalami kendala pada motornya.
Alex menutup sesi dengan catatan waktu 1 menit 58,692 detik. Rider Gresini Racing itu unggul atas Marco Bezzecchi di posisi kedua dan Pedro Acosta yang finis di urutan ketiga.
Sempat Keluar Lintasan
Persaingan memperebutkan waktu terbaik berlangsung ketat sejak awal. Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez, hingga Jorge Martin silih berganti memimpin jalannya sesi.
Di tengah usahanya memburu lap tercepat, Alex sempat mengalami masalah pada motornya hingga harus keluar lintasan. Beruntung, pembalap asal Spanyol itu mampu menjaga keseimbangan dan terhindar dari kecelakaan.
Setelah kembali ke trek, Alex langsung memperbaiki catatan waktunya dan tak lagi tergeser hingga FP1 berakhir.
Sementara itu, Marc Marquez belum mampu menunjukkan performa terbaiknya. Di sisi lain, Pedro Acosta sempat terjatuh di tikungan ke-15, tetapi tetap menyelesaikan sesi di posisi ketiga.(del/jpnn)
Alex Marquez menjadi yang tercepat pada FP1 MotoGP Inggris 2026. Simak di sini.
Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP Inggris 2026: Jorge Martin Rebut Pole Position, Marc Marquez Terlempar
- Gagal Tembus Top 5 saat Latihan, Marc Marquez Pesimistis Naik Podium MotoGP Inggris
- MotoGP Inggris 2026: Pecco Bagnaia Kembali, Silverstone Langsung Kasih Ujian Berat
- Babak Kedua MotoGP 2026 Dimulai Akhir Pekan Ini di Inggris, Cek Klasemen & Jadwal
- MotoGP Inggris 2026: Fabio Quartararo Datang dengan Misi Menuntaskan Luka Lama
- MotoGP Inggris 2026: Marco Bezzecchi Tak Berani Bidik Kemenangan, Kenapa?