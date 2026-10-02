FP1 MotoGP Jepang: Marc Marquez Paling Kencang, Ada yang Patah Tulang

jpnn.com - TOCHIGI - Marc Marquez menjadi pembalap paling kencang pada free practice atau FP1 MotoGP Jepang di Mobility Resort Motegi, Jumat (2/10) pagi WIB.

Penunggang kuda besi Ducati bernomor 93 itu mengukir waktu terbaik satu menit 44,073 detik, berjarak 0,999 detik saja di atas Jorge Martin.

FP1 berlangsung ketat di atas lintasan yang masih sedikit basah di beberapa titik. Pemimpin latihan silih berganti, sempat Martin, Marco Bezzecchi, dan lainnya.

Beberapa pembalap kecelakaan, termasuk pembalap tuan rumah wildcard HRC Takaaki Nakagami.

"Sayangnya, Takaaki Nakagami mengalami patah tulang selangka kiri dan dinyatakan tidak layak untuk tampil akhir pekan ini," bunyi pernyataan pihak HRC.

Balapan ini seharusnya bukan hanya menjadi balapan MotoGP 1000cc terakhir Nakagami, melainkan juga balapan MotoGP terakhirnya untuk masa mendatang, mengingat semua wildcard dilarang mulai 2027. (jpnn/crash)

Hasil FP1 MotoGP Jepang 2026

Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max

1. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'44.073s 10/10 317k

2. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.099s 12/14 318k

3. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.133s 13/13 317k

4. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.261s 14/14 318k

5. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.339s 13/14 319k

6. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.431s 11/11 310k

7. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.589s 14/14 315k

8. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.613s 12/13 318k

9. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.683s 12/12 314k

10. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.711s 11/11 317k

11. Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.792s 8/11 318k

12. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.002s 9/11 315k

13. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +1.009s 9/12 317k

14. Somkiat Chantra THA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.146s 21/21 317k

15. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +1.282s 8/12 315k

16. Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.287s 15/19 308k

17. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.347s 12/12 315k

18. Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.442s 13/13 314k

19. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.468s 11/11 315k

20. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.502s 9/10 317k

21. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.800s 10/10 310k

22. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.902s 13/15 308k

23. Takaaki Nakagami JPN Honda HRC (RC213V) No Time 0/0 0k

data: crash

MotoGP Jepang 2026

Jumat (2/10)

Free Practice 1: Marc Marquez

13.00-14.00 WIB: Practice

Sabtu (3/10)

08.10-08.40 WIB: Free Practice 2

08.50-09.05 WIB: Qualifying 1

09.15-09.30 WIB: Qualifying 2

13.00 WIB: Sprint 12 Laps

Minggu (4/10)

07.40-07.50 WIB: Warm Up

12.00 WIB: Grand Prix/Race 24 Laps