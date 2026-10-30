FP1 MotoGP Malaysia Diwarnai Bendera Merah & Pembalap Mundur

jpnn.com - SELANGOR – Free Practice 1 MotoGP Malaysia di Sirkuit Sepang, Selangor, Jumat (30/10) pagi diwarnai bendera merah.

Latihan berdurasi 45 menit itu sempat dihentikan sementara saat sesi tersisa sekitar sebelas menit lantaran kondisi trek kotor menyusul kecelakaan penunggang Gresini Ducati Iker Lecuona.

Bagian depan motor Lecuona hancur berkeping dan berserakan di lintasan. Namun, tak lama berselang FP1 kembali dilanjutkan setelah trek bersih. Lecuona pun melanjutkan latihan.

Tak hanya itu momen dramatis dalam FP1.

Raul Fernandez yang latihan dengan kondisi jari patah, akhirnya menyerah dan mundur di tengah FP1.

"Raul Fernandez, yang sempat mengikuti Free Practice 1 di Sepang, mendapati bahwa cedera pada jari telunjuk kanannya -yang patah akibat kecelakaan di Tikungan 1 saat Sprint di Indonesia, membuatnya tidak dapat berkendara dengan baik. Setelah menjalani pemeriksaan medis ia dinyatakan tidak layak untuk melanjutkan partisipasinya di Malaysia," bunyi pernyataan Trackhouse -timnya Raul.

Sorotan utama kamera awak MotoGP pada FP1 ini tertuju kepada Jorge Martin.

Calon juara dunia yang datang ke Malaysia dengan pergelangan tangan kanan patah itu tampak bersusah payah mengendalikan motornya.