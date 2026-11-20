jpnn.com - Marco Bezzecchi mengawali rangkaian MotoGP Portugal 2026 dengan hasil menjanjikan. Pembalap Aprilia tersebut menjadi yang tercepat dalam sesi Free Practice (FP1) di Sirkuit Algarve, Jumat (20/11/2026).

Bezzecchi mencatatkan waktu terbaik 1 menit 39,002 detik.

Namun, persaingan di belakangnya juga menarik perhatian, terutama setelah Jorge Martin berhasil memperbaiki posisinya menjelang sesi berakhir.

Bezzecchi Tampil Kuat di FP1 MotoGP Portugal

Persaingan awal FP1 berlangsung cukup ketat. Jack Miller sempat menempati posisi teratas sebelum Johann Zarco mengambil alih pimpinan sesi.

Bezzecchi kemudian menunjukkan kecepatannya dengan menjadi pembalap pertama yang menembus batas 1 menit 40 detik. Alex Marquez sempat merebut posisi pertama melalui catatan waktu 1 menit 39,245 detik.

Marc Marquez juga sempat merangsek ke posisi kedua dengan torehan 1 menit 39,261 detik. Namun, Bezzecchi akhirnya kembali menguasai persaingan setelah membukukan waktu terbaiknya.

Jorge Martin Bangkit Menjelang Akhir Sesi

Situasi berbeda dialami Jorge Martin pada awal FP1. Pembalap Aprilia tersebut sempat kesulitan menemukan kecepatan dan tertinggal hingga 1,252 detik dari Bezzecchi.

Kondisi itu membuat Martin berada di posisi ke-12 ketika sesi menyisakan sekitar 20 menit.