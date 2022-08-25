FPI Bakal Polisikan Pandji Gegara Bahas Salat di Konten Mens Rea

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam (DPP FPI) akan melaporkan komika Pandji Pragiwaksono atas materi Stand Up Comedy bertajuk 'Mens Rea' yang tayang pada platform streaming Netflix.

Imam DPP FPI, Abuya Ahmad Qurthubi Jaelani mengatakan Pandji akan dilaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan penistaan agama ketika membahas salat.

"Kami menitikberatkan penistaan agama, kalau politiknya saya bukan ahli, siapa pun yang menistakan agama secara umum, kami akan menjadi garda terdepan untuk memprosesnya atau mengawal proses tersebut ke jalur hukum," ujarnya kepada wartawan, Rabu (14/1).

Lebih lanjut dia menjelaskan, materi melawak tunggal Pandji Pragiwaksono yang membahas salat safar di dalam pesawat merupakan hal yang tidak sesuai dengan sunah.

Pasalnya, analogi salat safar di atas panggung yang diperagakan Pandji dinilai merendahkan nilai-nilai salat dan syariat dalam agama Islam.

FPI juga menilai candaan tentang salat safar dan perapihan saf dalam konteks turbulensi pesawat tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap sunah Nabi Muhammad SAW.

"Salat safar disunahkannya bukan di dalam pesawat tetapi sebelum berangkat dan dilakukan oleh pribadi masing-masing, memang diperbolehkan juga oleh sebagian ulama melakukan salat sunah safar berjemaah dengan tujuan mendidik jemaah dan rombongan, jadi enggak ada istilahnya salat safar saat turbulensi pesawat," paparnya.

FPI menilai kritik Pandji terhadap perilaku pemerintah merupakan hal wajar dalam kehidupan bernegara lantaran menjadi bagian kontrol sosial. Akan tetapi, kritik yang dicampur dengan guyonan akan agama menjadi masalah lantaran dinilai merendahkan ajaran ibadah Islam.