FPI Minta Prabowo Segera Keluar dari BoP, Sebut Tak Percaya Israel dan AS!

jpnn.com, JAKARTA - Front Persaudaraan Islam (FPI) meminta agar Indonesia segera menarik diri dari Dewan Keamanan atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Sekretaris Majelis Syuro DPP FPI Habib Hanif Alatas mengatakan permintaan itu sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui surat saat dirinya hadir di Istana Negara, pada Kamis (5/3).

Kehadiran Habib Hanif tersebut mewakili Ketua FPI Habib Rizieq yang sedang berhalangan hadir.

“Tadi kami belum dapat kesempatan bicara tapi kami menitipkan surat. Surat kami sampaikan, tadi juga kami sampaikan ke Presiden, bahwasanya kami tetap meminta supaya Republik Indonesia menarik diri dari BoP,” ucap Habib Hanif usai pertemuan.

Permintaan agar Indonesia segera keluar dari BoP lantaran menurutnya Amerika Serikat dan Israel memang tidak layak dipercayai terlebih keduanya saat ini menyerang Iran.

Padahal, kedua negara tersebut menggaungkan diri membentuk Dewan Keamanan.

“Kita enggak percaya Amerika, kita enggak percaya sama Israel. Nabi-nabi saja, para Rasul saja dikhianati oleh Israel, apalagi cuma kita manusia biasa,” kata dia.

Tak hanya itu, FPI juga meminta Prabowo supaya menyampaikan duka cita secara terbuka kepada Iran atas meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei.