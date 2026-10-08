FPKS DPRD DKI: Jangan Sampai Utang dan Ekpansi BUMD Mengorbankan Layanan Warga
jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI Jakarta menyoroti empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) krusial dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Rabu (7/10).
Keempat ranperda tersebut, yakni Ranperda Pembentukan Dana Cadangan Daerah, Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (Perseroan Daerah), Ranperda Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah), dan Ranperda Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta Menjadi Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Perseroan Terbatas).
Juru bicara FPKS DPRD DKI Muhammad Al Fatih mengatakan berkaitan dengan Ranperda Dana Cadangan Daerah, Fraksi PKS memberikan catatan, yaitu pembiayaan pembangunan Jakarta harus dilakukan secara hati-hati, transparan dan efisien.
“Sehingga pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, perlindungan sosial dan pelayanan dasar lainnya,” kata pria yang karib disapa Fatih ini.
Fatih juga mengungkapkan Fraksi PKS mengharapkan Bank Jakarta menjadi instrumen pembangunan ekonomi Jakarta yang lebih kuat, pengendalian saham Pemprov, pencegahan dilusi kepemilikian, tata Kelola, kualitas kredit, risiko ekspansi, target pembiayaan UMKM, kontribusi dividen sebagai pendapatan asli daerah dan tetap menjadi aset strategis yang dikendalikan daerah.
Berkaitan dengan target layanan air minum perpipaan 100 persen pada 2029, Fatih menyebutkan, setiap warga Jakarta harus memperoleh akses air perpipaan yang lebih luas, kualitas pelayanan yang lebih baik, tarif yang tetap terjangkau, serta pengelolaan air yang tetap berada dalam kendali publik.
“Hampir sepertiga penduduk Jakarta masih belum memperoleh layanan air perpipaan yang memenuhi standar, ini adalah pekerjaan besar dan mendesak,” tegas Fatih mengingatkan.
FPKS menyoroti empat Ranperda krusial dalam Rapat Paripruna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang digelar DPRD DKI pada Rabu (7/10).
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