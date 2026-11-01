FPKS DPRD DKI Minta Gubernur Pramono Tinjau Ulang Konser Andrea Bocelli di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan atas rencana penyelenggaraan konser Andrea Bocelli di JIExpo Kemayoran pada 3 November 2026.

F-PKS meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera menindaklanjuti aspirasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan masyarakat melalui evaluasi serta koordinasi dengan instansi yang berwenang.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli (MTZ) menegaskan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan pemerintah, termasuk pemberian dukungan terhadap kegiatan internasional.

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Taufik juga mrnegaskan raksi PKS mendukung aspirasi MUI dalam membela rakyat Palestina.

"Kami meminta gubernur segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kepolisian untuk meninjau kembali penyelenggaraan konser ini, termasuk mengupayakan pembatalan melalui kewenangan, dasar hukum, dan prosedur yang sah,” kata Taufik dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Minggu (1/11).

Keberatan tersebut merujuk pada informasi mengenai rekam jejak Bocelli yang dipersoalkan MUI, khususnya dugaan keterlibatan dalam kegiatan penggalangan dana yang mendukung militer Israel.

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Menurut Taufik, informasi itu perlu ditelaah secara cermat, disertai kesempatan klarifikasi bagi pihak terkait.

“Pemerintah perlu memberikan jawaban yang jelas atas keberatan masyarakat. Pertimbangan pariwisata dan ekonomi kreatif harus berjalan bersama tanggung jawab kemanusiaan serta komitmen Indonesia menentang penjajahan,” katanya.