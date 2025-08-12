FPP Cirebon Sebut Tak Ada Data Keterkaitan Aqua dengan Israel

jpnn.com, CIREBON - Forum Pondok Pesantren (FPP) Jawa Barat wilayah Cirebon menyatakan tidak menemukan bukti yang mengaitkan merek air mineral Aqua dengan Israel.

Kesimpulan tersebut diambil dalam Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Kamis (8/8), yang dihadiri perwakilan pesantren dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.

Ketua Panitia KH Azmi Alify menjelaskan, forum ini digelar untuk merespons maraknya ajakan boikot terhadap produk yang disebut terafiliasi dengan Israel. ID mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyebarkan tuduhan tanpa bukti yang sahih.

“Kita perlu waspada terhadap politisasi agama. Jangan biarkan kesucian agama diperalat demi kepentingan politik atau ekonomi,” ujarnya.

Dalam diskusi, para kiai merujuk pada klarifikasi resmi Aqua yang mencatat kontribusi terhadap Palestina, termasuk donasi miliaran rupiah melalui LAZISMU, BAZNAS, NU Care-LAZISNU, Kedutaan Besar Palestina, serta bantuan logistik dan pembangunan fasilitas air bersih di kamp pengungsi pada periode 2023–2025.

“Justru bukti-bukti ini menunjukkan keberpihakan Aqua pada perjuangan rakyat Palestina,” kata Kiai Mubasyarum Bihi, Pengasuh Ponpes Lirboyo cabang Majalengka.

Forum juga mempertimbangkan kajian Lembaga Bahtsul Masail PWNU DKI Jakarta yang menyimpulkan Aqua tidak memenuhi kriteria produk layak boikot, seperti membahayakan kesehatan atau hasil penjualannya digunakan untuk mendukung agresi dan genosida.

Sekretaris LBM PWNU DKI Jakarta, KH Ahmad Fuad, menegaskan, “Haram hukumnya menyebarkan isu tanpa bukti konkret.”