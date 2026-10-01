Fraksi Demokrat Dorong Natuna Aman, Maju, dan Sejahtera

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan pembangunan Natuna sebagai wilayah perbatasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan pertahanan dan keamanan.

Ibas menyebut penguatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, konektivitas, pangan, serta pembangunan infrastruktur juga harus menjadi perhatian nasional.

Hal tersebut disampaikan Ibas saat melakukan kunjungan kerja MPR RI ke Kantor Bupati Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (30/9).

Menurut Ibas, Natuna memiliki posisi strategis bagi Indonesia, baik dari sisi geopolitik maupun potensi ekonomi. Karena itu, perhatian terhadap Natuna harus dilakukan secara berkelanjutan.

Dia menyebut dengan menjaga wilayah perbatasan berarti memastikan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut dapat merasakan kehadiran negara secara nyata.

“Jauh di mata, dekat di hati. Walaupun tidak setiap hari datang ke sini, kami terus memikirkan bagaimana Indonesia yang sama-sama kita cintai ini terus kami kawal,” katanya.

Natuna Butuh Intervensi Nasional

Ibas menilai berbagai persoalan pembangunan di Natuna membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, MPR, serta seluruh pemangku kepentingan.