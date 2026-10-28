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Fraksi Demokrat Kawal BSPS untuk Kualitas Hidup & Kesejahteraan Masyarakat

Fraksi Demokrat Kawal BSPS untuk Kualitas Hidup & Kesejahteraan Masyarakat
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Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengawal keberlanjutan program BSPS. Foto: dok F. Demokrat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengawal keberlanjutan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Ibas dalam kegiatan BSPS di Dusun Karanganyar, wilayah Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (28/10).

Ibas menyampaikan bahwa pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada infrastruktur fisik. 

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Namun, juga harus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap hunian yang layak, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, serta fasilitas umum yang memadai.

“Sebagai pemimpin dan wakil rakyat, tugas kami mengabdi dan mengawal kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik, lebih layak, dan lebih sejahtera,” ujar Edhie Baskoro.

Dia pun mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam mengawal program perbaikan rumah masyarakat di wilayah Godong dan Kabupaten Grobogan.

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Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut, program perbaikan rumah perlu terus didorong agar masyarakat yang tinggal di hunian tidak layak dapat memperoleh tempat tinggal yang lebih aman, sehat, dan nyaman.

“Rumah yang nyaman dan sehat akan menjadi fondasi bagi kehidupan yang lebih baik,” ungkapnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengawal keberlanjutan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

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