Fraksi Demokrat: Tanpa Regulasi Kuat Keberlanjutan Pembangunan Sulit Diwujudkan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menilai perubahan zaman menuntut institusi negara dan kebijakan publik untuk terus beradaptasi.

Namun, adaptasi tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi fondasi kehidupan bernegara.

Pesan tersebut disampaikan Ibas dalam diskusi bersama kalangan akademisi dan perwakilan mahasiswa Indonesia di Melbourne Law School, Australia, pada Sabtu (17/10/2026).

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Forum yang melibatkan Centre for Indonesian Law, Islam and Society (CILIS), Melbourne Law School, serta perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia dan PPIA Melbourne Law School ini menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai konstitusi, hukum, tata kelola pemerintahan, kualitas legislasi, serta tantangan pembangunan Indonesia dan Australia di tengah perubahan geopolitik, perkembangan kecerdasan buatan (AI), disinformasi, dan perubahan iklim.

“Preserve the principles, adapt the institutions, and improve people’s lives,” ujar Ibas.

Menurut dia, prinsip dasar harus dijaga, institusi harus mampu beradaptasi, dan setiap kebijakan pada akhirnya harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ibas menilai Indonesia dan Australia memiliki sistem ketatanegaraan yang berbeda, tetapi menghadapi tantangan mendasar yang serupa, bagaimana memastikan kekuasaan dijalankan secara akuntabel, hukum menghadirkan keadilan, regulasi memberikan kepastian, dan pemerintahan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keberlanjutan Pembangunan Membutuhkan Aturan yang Kuat